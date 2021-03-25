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"كورونا" يودي بحياة القيادي في حماس عدنان أبو تبانة

25 آذار / مارس 2021 03:17

القيادي في حماس عدنان أبو تبانة
القيادي في حماس عدنان أبو تبانة

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن في المستشفى الأهلي بمدينة الخليل اليوم الخميس، عن وفاة القيادي في حركة حماس عدنان عبد المجيد أبو تبانة متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا".

وأشار مدير المشفى يوسف التكروري، أن القيادي "أبو تبانة" وصل من مشفى دورا الحكومي وهو يعاني نزيفاً دموياً في الدماغ وفي حالة حرجة، وقد تدهورت صحته بعد إصابته بالفيروس.

يذكر أن الفقيد "أبو تبانة" من مواليد مدينة الخليل في السابع والعشرين من تموز/ يوليو عام 1965، لعائلة فلسطينية لاجئة تعود أصولها لبلدة الفالوجة قضاء غزة.

وكان قد حصل على الثانوية العامة من مدرسة الحسين بن علي عام 1983، ونال درجة البكالوريوس في التاريخ وعلم الآثار من جامعة النجاح عام 1990، والماجستير في التاريخ من نفس الجامعة عام 1999.

وحصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة العالم الأمريكية (التعليم المفتوح) عن رسالته "الهدنة في التاريخ والفكر الإسلامي" عام 2007، والبكالوريوس في التربية الإسلامية من جامعة القدس المفتوحة عام 2020.

عمل مديرًا لمشغل الجمعية الخيرية الإسلامية بين عامي (1994-1998)، ومحاضرًا لمادة التاريخ في جامعة القدس المفتوحة، ومديرًا لمركز الخليل للدراسات التنموية والتاريخية منذ عام 2005، كما عمل في المجال التجاري، وأسس شركة للمنتجات البلاستيكية.

التحق "أبو تبانة" بجماعة الإخوان المسلمين في سن مبكرة من حياته، وشارك في نشاطاتها الدعوية والتربوية والاجتماعية، وكان من كوادر الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، وانخرط في العمل الاجتماعي المؤسسي في الخليل.

ونشط في جمعية الشبان المسلمين والجمعية الخيرية الإسلامية، وكان مسؤول العلاقات العامة في جمعية الإحسان الخيرية بين عامي (1995-2005)، وعضو الهيئة الإدارية فيها لدورتين، ونائبا لرئيسها.

وساهم في تأسيس منتدى الخليل الثقافي وكان عضوًا في هيئته الإدارية بين عامي (1995-2000)، وشارك في تأسيس جمعية الملتقى الأهلي وكان عضوًا في هيئتها الإدارية بين عامي (1999-2005)، وهو مؤسس جمعية الفالوجة الخيرية عام 2000 ورئيسها لثلاث دورات.

وتعرض للاعتقال على يد الاحتلال أول مرة عام 1994، ثم توالت اعتقالاته حتى بلغت 16 مرة، حيث قضى في سجون الاحتلال أكثر من عشر سنوات، كما أنَّه اعتقل لدى أجهزة الأمن الفلسطينية خمس مرات.

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