وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُصرح بشأن تطورات الحالة الوبائية في غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة والحكم المحلي يطلعان على مشاريع تطويرية في المدينة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث مع مؤسسة آمان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنفذ يومين تدريبيين لتنمية قدرات العاملين وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش يؤكد على تضافر الجهود مع حركة الجهاد الاسلامي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تكرم موظفيها المتقاعدين وكالة الرأي الفلسطينية وفاة القيادي بحماس عمر البرغوثي متأثرًا بإصابته بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال الأسرى محررين وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تختتم مسابقة أوائل طلبة الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تفتتح شارعين شرقي وشمال المدينة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

المالية تعلن بدء تسديد رسوم الكلية الجامعية عبر المستحقات

25 آذار / مارس 2021 03:43

مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في غزة
مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في غزة

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الثاني لعام 2020-2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

وأشارت الوزارة في بيان لها الخميس، أن التسجيل يبدأ من يوم الاثنين الموافق 29/03/2021 وينتهي يوم الأحد الموافق 18/04/2021 من خلال موقعها الإلكتروني.

وبينت أن الطالب سيستفيد مباشرة من التسجيل إذا كان المبلغ المستحق عليه لدى الكلية أقل من 60 دينار لطلبة الدبلوم المتوسط وأقل من 80 دينار لطلبة البكالوريوس، أما إذا كانت الرسوم المستحقة أكثر يتوجب على الطالب تسديد مبلغ 50 دينار على الأقل في حسابه الجامعي.

وقالت: "يستفيد من التسجيل طلبة البكالوريوس والدبلوم بمبلغ 400 شيكل والطلبة الخريجين بمبلغ 300 شيكل، ويمكن للموظف نفسه بالإضافة إلى أب، أم، أخ، أخت، ابن، ابنه، زوج، زوجة الاستفادة حسب الاتفاق المبرم مع الكلية".

وأضحت أنه تم التسجيل تتم عبر الدخول إلى موقعها www.mof.gov.ps  ومن ثم الذهاب إلى خدمات الجمهور ثم نظام التسجيل الموحد، وصولاً إلى تسديد الرسوم الجامعية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

عملية جراحية معقدة تنقذ عين مريض في مستشفيات الخدمة العامة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟