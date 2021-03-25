المالية تعلن بدء تسديد رسوم الكلية الجامعية عبر المستحقات

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الثاني لعام 2020-2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

وأشارت الوزارة في بيان لها الخميس، أن التسجيل يبدأ من يوم الاثنين الموافق 29/03/2021 وينتهي يوم الأحد الموافق 18/04/2021 من خلال موقعها الإلكتروني.

وبينت أن الطالب سيستفيد مباشرة من التسجيل إذا كان المبلغ المستحق عليه لدى الكلية أقل من 60 دينار لطلبة الدبلوم المتوسط وأقل من 80 دينار لطلبة البكالوريوس، أما إذا كانت الرسوم المستحقة أكثر يتوجب على الطالب تسديد مبلغ 50 دينار على الأقل في حسابه الجامعي.

وقالت: "يستفيد من التسجيل طلبة البكالوريوس والدبلوم بمبلغ 400 شيكل والطلبة الخريجين بمبلغ 300 شيكل، ويمكن للموظف نفسه بالإضافة إلى أب، أم، أخ، أخت، ابن، ابنه، زوج، زوجة الاستفادة حسب الاتفاق المبرم مع الكلية".

وأضحت أنه تم التسجيل تتم عبر الدخول إلى موقعها www.mof.gov.ps ومن ثم الذهاب إلى خدمات الجمهور ثم نظام التسجيل الموحد، وصولاً إلى تسديد الرسوم الجامعية.