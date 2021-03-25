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الصحة بغزة تعلن حصيلة التطعيم ضد "كورونا" في القطاع

25 آذار / مارس 2021 04:49

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، استمرارها في تطعيم الطواقم الطبية وكبار السن وضعيفي المناعة من الفئات المرضية.

وذكرت في بيان لها أن إجمالي المُطعمين بلغ حتى اللحظة 14789 شخصاً، مجددة دعوتها لذوي المناعة الضعيفة إلى التسجيل للحصول على التطعيم.

وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم، تسجيل حالتي وفاة و554 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2893 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية، بتعافي 63 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 60848 إصابة بينها 4295 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 55960 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 593 حالة.

ولفتت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 168 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 100.

وبينت الوزارة أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81700 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 14789 شخصًا.

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