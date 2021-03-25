الصحة لـ"الرأي": نفتقر لأجهزة اكتشاف سلالة كورونا الجديدة

غزة- الرأي:

أكد نائب مدير عام الرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة بغزة د. مجدي ضهير، أنه لا توجد إمكانية لتشخيص الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس "كورونا" داخل القطاع حتى الآن.

وبين "ضهير" في تصريح خاص لوكالة الرأي مساء الخميس، أنه لا يمكن للوزارة تأكيد أو نفي وجود إصابات بالسلالة الجديدة للفيروس داخل قطاع غزة حتى الآن جراء الافتقار لوجود أجهزة فحص.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى مع الجهات المعنية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية من أجل الحصول على أجهزة فحص مخبري خاصة باكتشاف السلالات الجديدة من "كورونا".

وقال: "الأعراض الخاصة بالسلالة الجديدة قريبة جداً من الإصابات العادية وبالتالي لا يمكن تحديدها إلا من خلال التحاليل المخبرية والتي لا تمتلكها وزارة الصحة في غزة حتى الآن".