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الطقس: أمطار متفرقة وسط انخفاض درجات الحرارة

26 آذار / مارس 2021 10:26

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

 هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم في معظم المناطق وباردا، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، حيث يبقى الجو باردا وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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