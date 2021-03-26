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وسط حزن عارم.. تشييع جثمان القياديين "البرغوثي وأبو تبانة"

26 آذار / مارس 2021 03:59

الضفة الغربية - الرأي

شيعت جماهير غفيرة جثمان القيادي في حركة حماس الشيخ عمر البرغوثي (68 عاما) في قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى الاستشاري بضاحية الريحان باتجاه قريته، بمشاركة آلاف المواطنين الذين حضروا من مختلف محافظات الضفة، بمشاركة قيادات في حركة حماس وفصائل أخرى.

ولحظة وصول الجثمان، طافت مسيرات حاشدة شوارع القرية، بمشاركة نشطاء ملثمين بعصب القسام، الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية ورايات الحركة، وهتفوا بعبارات التكبير والتهليل وأشادوا بصبر وثبات البرغوثي.

وتوفي البرغوثي أمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بعد ثلاثة أسابيع من مرضه.

وفي الخليل شيع آلاف المواطنين جثمان القيادي في حركة حماس الدكتور عدنان أبو تبانة (56 عاماً)، من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وتوافد الالاف إلى مسجد عثمان بن عفان وسط مدينة الخليل، للمشاركة في تشييع جثمان أبو تبانة، ورفعوا رايات الحركة وهتفوا بعبارات التهليل والتكبير.

وأعلن الأطباء في مشفى الأهلي أمس الخميس، عن وفاة أبو تبانة متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وأمضى أبو تبانة ما يزيد عن عشر سنوات في سجون الاحتلال، وخمس سنوات أخرى في سجون السلطة، تعرض خلالها للتعذيب.

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