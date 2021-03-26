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الاحتلال يقمع مسيرة أسبوعية ضد الاستيطان في بيت دجن

26 آذار / مارس 2021 06:07

نابلس - الرأي

أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز جراء قمع الاحتلال المسيرة الأسبوعية الرافضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وذكرت مصادر إعلامية أن 3 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني جراء قمع جيش الاحتلال المسيرة الأسبوعية الرافضة للاستيطان بينهم إصابة في الرأس تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أفادت  بإصابة العشرات بالاختناق جراء إطلاق جيش الاحتلال كميات كبيرة من قنابل الغاز صوب المشاركين في التظاهرة.

واحتشد النشطاء الفلسطينيين لمحاولة الدخول إلى بيت دجن، ذلك لمساندة المسيرة الأسبوعية.

وحملت المسيرة طابعا “ثأريا”، بعد استشهاد عاطف حنايشة عن عمر ناهز 46 عاما، الجمعة الماضية، إثر إصابته برصاصتين واحدة في رأسه والأخرى في بطنه.

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