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بدء العمل بالتوقيت الصيفي ابتداء من الليلة

26 آذار / مارس 2021 07:01

فلسطين المحتلة - الرأي

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين، اعتباراً من منتصف ليلة الجمعة/السبت بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام.

وتعمل فلسطين بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي باختلاف ساعة واحدة بين النظامين، ويبدأ التوقيت الصيفي في بداية الربيع، عبر تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، ويتم الرجوع للتوقيت الشتوي في بداية موسم الخريف.

يشار إلى أن هناك أكثر من 87 دولة حول العالم تعتمد التوقيتين الشتوي والصيفي، بهدف إطالة النهار وتأخير الغروب.

وتوقيت فلسطين الصيفي هو التوقيت المستخدم في فلسطين، خلال عدة أشهر من كل سنة، تتم إعادة ضبط الساعات بتقديم عقارب الساعة ستين دقيقة فقط. وهذا يؤدي إلى إرباك نظام الحياة عند بدايته في فصل الربيع، وحين انتهائه في موسم الخريف.

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