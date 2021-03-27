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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الثلاثاء

27 آذار / مارس 2021 09:10

الطقس
الطقس

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى  نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً في معظم المناطق وباردا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الأحد، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة  مع بقاء الجو باردا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ولفت إلى أن الجو يكون يوم الإثنين المقبل غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع  على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئا نسبيا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، فيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفا، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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