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126 مليوناً و708 آلاف إصابة

نحو مليونين و780 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً

27 آذار / مارس 2021 09:15

الرأي – وكالات:

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ مليونين ونحو 780 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 126 مليونا وأكثر من 708 آلاف إصابة، تعافى منهم 102 مليونا ونحو 169 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 630 ألف و99 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11,572 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (3,600 وفاة)، واميركا (1,289 وفاة)، واسبانيا (590 وفاة)، والمكسيك (584 وفاة)، وإيطاليا (457 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (82,558 إصابة)، واميركا (76,976 إصابة)، والهند (62,291 إصابة)، وفرنسا (41,869 إصابة)، وبولندا (35,143 إصابة).

وما تزال البرازيل تتصدر دول العالم بتسجيل اعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (561,142 وفاة)، والبرازيل (307,326 وفاة)، والمكسيك (200,862 وفاة)، والهند (161,275 وفاة)، وبريطانيا (126,515 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (30,853,032 إصابة)، والبرازيل (12,407,323 إصابة)، والهند (11,908,910 إصابات)، وروسيا (4,501,859 إصابة)، وفرنسا (4,465,956 إصابة).

 

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