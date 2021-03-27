125 ألف جرعة من لقاح "كورونا" ستصل وزارة الصحة خلال أيام

رام الله – الرأي:

قالت وزارة الصحة في رام الله، إن 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، و25 ألف أخرى من لقاح "استرازنيكا" البريطاني، ستصل لها خلال أيام.

وذكرت في بيان صحفي صباح اليوم السبت، أن جرعات لقاح "سينوفاك" تبرع من الحكومة الصينية، أما لقاحات "استرازنيكا" هي من أولى الدفعات التي اشترتها الحكومة من الشركات المصنعة للقاحات.

وأشارت إلى أن الحكومة رصدت 12 مليون دولار من الخزينة العامة لشراء القاحات المضادة لفيروس كورونا، وجرى الاتفاق مع بعض الشركات وتحويل دفعات مالية لها لحجز وإرسال اللقاحات إلى فلسطين، للاستمرار في حملة التطعيم ضد الفيروس.