الصحة: 3 حالات وفاة و605 إصابات جديدة بـ"كورونا"

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن تسجيل 3 حالات وفاة و605 إصابات جديدة بـ"كورونا" وتعافي 200 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة.

وقالت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم السبت، أنها أجرت 2800 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت أن إجمالي عدد المصابين 62070 إصابة، والحالات النشطة 5232 حالة، والمتعافين 56240 حالة، والوفيات 598 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 190 حالة، الحالات الخطيرة والحرجة 109 حالة.

ولفتت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة، إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 15921 شخص.