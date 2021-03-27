وكالة الرأي الفلسطينية نحو مليونين و780 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية بدء العمل بالتوقيت الصيفي ابتداء من الليلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقمع مسيرة أسبوعية ضد الاستيطان في بيت دجن وكالة الرأي الفلسطينية 23 ألف مصل يؤدون "الجمعة" في رحاب الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية وسط حزن عارم.. تشييع جثمان القياديين "البرغوثي وأبو تبانة" وكالة الرأي الفلسطينية ثابت: التعليم أنجزت بناء 129 مدرسة جديدة خلال 15 سنة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية هيئة المعابر تعلن كشف "التنسيقات المصرية" ليوم الأحد وكالة الرأي الفلسطينية وفاتان و617 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية هيئة المعابر تنشر إحصائية عمل معبر رفح الأسبوع الماضي
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

200 حالة تعافي

الصحة: 3 حالات وفاة و605 إصابات جديدة بـ"كورونا"

27 آذار / مارس 2021 11:08

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن تسجيل 3 حالات وفاة و605 إصابات جديدة بـ"كورونا" وتعافي 200 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة.

وقالت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم السبت، أنها أجرت 2800 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت أن إجمالي عدد المصابين 62070 إصابة، والحالات النشطة 5232 حالة، والمتعافين 56240 حالة، والوفيات 598 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 190 حالة، الحالات الخطيرة والحرجة 109 حالة.

ولفتت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة، إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 15921 شخص.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

عملية جراحية معقدة تنقذ عين مريض في مستشفيات الخدمة العامة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟