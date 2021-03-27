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فرض إجراءات للحد من انتشار "كورونا"

الداخلية: بدء الإغلاق الليلي الكامل مساء اليوم

27 آذار / مارس 2021 12:31

الإغلاق الليلي في غزة - أرشيف
الإغلاق الليلي في غزة - أرشيف

غزة – الرأي:

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، على بدء سريان قرار الإغلاق الليلي الكامل الساعة 9:00 مساء اليوم.

وذكر في تصريح وصل "الرأي" اليوم السبت، أن الإغلاق سيشمل منع حركة المواطنين والمركبات، وإغلاق المنشآت كافة باستثناء الصيدليات فقط.

وشدد البزم على تطبيق قرار منع الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع، واتخاذ الإجراءات الوقائية في الأسواق الشعبية، والتزام صالات الأفراح بتحديد عدد الحضور بما لا يتجاوز مائة شخص، وإتباع احتياطات السلامة الشخصية والعامة.

وقال إن الشرطة ستقوم بمتابعة تنفيذ تلك القرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكد البزم أن تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا يدق ناقوس الخطر، ويحتّم على المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، وأهمها ارتداء الكمامة والتقليل من الاختلاط، حفاظاً على سلامتهم.

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