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آلية السفر ومواعيد فحص "كورونا" للمسافرين غداً الأحد

27 آذار / مارس 2021 01:41

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني عن مواعيد إجراء فحص كورونا، وكشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد.

وذكرت أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة والحافلة السادسة من الكشف السابق رقم (2021/9).

ودعت المسافرين للتواجد غداً الساعة 8 صباحاً بالتوقيت الجديد في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وبينت أن إجراء فحص كورونا للحافلات (من الأولى حتى الثالثة) من الكشف الجديد رقم (2021/10)، غداً الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

كذلك إجراء فحص كورونا للحافلات (من الرابعة حتى السادسة) من الكشف الجديد، يوم الإثنين، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

ودعت المسافرين لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

 

رابط الكشف الجديد (2021/10):

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