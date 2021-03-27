وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: بدء الإغلاق الليلي الكامل مساء اليوم وكالة الرأي الفلسطينية هنية يعزي السيسي والشعب المصري بضحايا حادثة سوهاج وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 3 حالات وفاة و605 إصابات جديدة بـ"كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية 125 ألف جرعة من لقاح "كورونا" ستصل وزارة الصحة خلال أيام وكالة الرأي الفلسطينية نحو مليونين و780 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية بدء العمل بالتوقيت الصيفي ابتداء من الليلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقمع مسيرة أسبوعية ضد الاستيطان في بيت دجن وكالة الرأي الفلسطينية 23 ألف مصل يؤدون "الجمعة" في رحاب الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية وسط حزن عارم.. تشييع جثمان القياديين "البرغوثي وأبو تبانة"
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

2037 حالة تعافٍ

23 وفاة و1319 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة والقدس

27 آذار / مارس 2021 02:06

حالة وفاة بسبب كورونا
حالة وفاة بسبب كورونا

الضفة المحتلة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم السبت، عن تسجيل 23 وفاة، و1319 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2037 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة:  "الخليل 5، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 1، نابلس 2، جنين 2، رام الله والبيرة 1، بيت لحم 2، طولكرم 3"، وتم تسجيل 3 وفيات في قطاع غزة، و3 وفيات في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 114، قلقيلية 39، أريحا والأغوار 10، نابلس 86، ضواحي القدس 12،، جنين 27، رام الله والبيرة 102، بيت لحم 41، سلفيت 13، طوباس 17، طولكرم 33"، قطاع غزة  605، مدينة القدس 120.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 340، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 23، نابلس 183، ضواحي القدس 83،  جنين 225، رام الله والبيرة 257، بيت لحم 278، سلفيت 57، طوباس 56، طولكرم 60 "، قطاع غزة 200، مدينة القدس 275.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6%،  فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت الصحة إلى وجود 197 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 63 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 676 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 70661، بينهم 6558 تلقوا الجرعتين من اللقاح، فيما بلغ مجموع الجرعات لجميع المطعمين حتى صباح اليوم 70661 جرعة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

عملية جراحية معقدة تنقذ عين مريض في مستشفيات الخدمة العامة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟