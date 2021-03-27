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معروف: إجراءات الحد من كورونا تخضع للتقييم المستمر

27 آذار / مارس 2021 03:38

غزة - الرأي

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، على أن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة، ستبقى قيد التقييم المستمر.

وقال في تصريح إذاعي ظهر يوم السبت لـ"صوت الأقصى": "إن وجدنا نجاحها وأثرها على الحالة الوبائية سنتوقف عندها، وإن وجدنا ارتفاعًا آخر بأعداد الإصابات سيتم إقرار إجراءات مشددة للحفاظ على سلامة المواطنين".

وشدد على أن التزام المواطنين هو الأساس والضمانة في مواجهة وباء "كورونا"، منوهًا إلى أنه سيتم متابعة الأمر من الجهات المختصة واتخاذ إجراءات بحق المؤسسات المخالفة.

وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية ومباحث "كورونا"، بدأت في ظل ارتفاع الإصابات بالفيروس بتشديد إجراءات الرقابة على معايير الأمن والسلامة في المؤسسات والمرافق العامة، والعمل ضمن البروتوكولات الصحية، بالمرافق وتم الإعلان عن سلسلة إجراءات منها الإغلاق الليلي الذي يبدأ مساء اليوم الساعة 09:00 مساءً.

وأفاد بأن الإغلاق الليلي سيشمل وقف حركة المركبات والمواطنين وإغلاق كافة المنشآت والمرافق باستثناء الصيدليات.

يشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ وزارة الداخلية والأمن الوطني في  غزة، في تنفيذ فرض الإغلاق الليلي، في كافة محافظات القطاع، بدءً من مساء اليوم السبت، للحد من تقشي فيروس "كورونا".

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي،  في تصريحٍ صحفي، عن سلسلة إجراءات وقائية جديدة، نتيجة ارتفاع المنحى الوبائي مجدداً بمحافظات القطاع.

وأوضحت أنّه سيتم فرض الإغلاق الليلي عند الساعة 9:00 مساء اعتباراً من اليوم الموافق 27 آذار/ مارس 2021، وبالإضافة إلى منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع اعتباراً من تاريخه.

وذكرت أنّه سيتم اقتصار عدد الحضور في صالات الأفراح على 100 شخص فقط، وفي حال عدد الالتزام، سيتم اتخاذ إجراءات فورية بإغلاق الصالات، وكذلك منع التجمعات في الأماكن العامة والمتنزهات.

وأكّدت على أنّها ستعمل على تكثيف المتابعة الميدانية من قبل الشرطة ومباحث "كورونا" لكافة المنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين، وكذلك العمل على زيادة الإجراءات في ضبط الأسواق الشعبية، وتحقيق التباعد، واتخاذ كافة إجراءات السلام.

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