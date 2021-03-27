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لجنة الانتخابات تصدر تنويها للقوائم الراغبة بالترشح

27 آذار / مارس 2021 04:20

رام الله - الرأي

دعت اللجنة ب المركزية للانتخابات، القوائم الراغبة بالترشح، إلى المبادرة بتقديم طلباتها في أسرع وقت ممكن وعدم الانتظار الى اليوم الأخير للترشح لتجنب رفضها بسبب وجود خلل في استيفاء أي من شروط الترشح.

وأكدت اللجنة في تصريح صحفي مساء السبت، أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي مفتوح حتى مساء يوم الأربعاء الموافق 31/3/2021، حيث تسلمت اللجنة حتى تاريخه 4 طلبات ترشح.

وقالت اللجنة، إنه وفقاً للإجراءات المعلنة مسبقاً، تبدأ اللجنة دراسة الطلبات فور تسلمها ولمدة 5 أيام، وتصدر بعدها قراراً بقبول ترشح القائمة أو رفضه، مشيرة إلى أنه يمكن للقوائم التي تُرفض طلباتها تصويب أوضاعها والتقدم بطلبات جديدة خلال فترة الترشح القانونية.

وأضافت أن تقديم طلبات الترشح في الأيام الأخيرة من فترة الترشح قد يفوت الفرصة على القائمة لتصويب وضعها في حال كان هناك خلل في طلب القائمة أو أحد مرشحيها ما من شأنه ان يعرضها للرفض بشكل نهائي والحرمان من الترشح.

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