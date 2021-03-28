وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الأحد وكالة الرأي الفلسطينية الدوري الانكليزي: توجيهات لضربات الرأس في التمارين مطلع الموسم المقبل وكالة الرأي الفلسطينية أجواء باردة نسبياً وارتفاعات متتالية الأيام القادمة وكالة الرأي الفلسطينية قرار بشأن نظام جديد لدوري الأبطال الأربعاء المقبل وكالة الرأي الفلسطينية مشروب طبيعي رائع لتخسيس الكرش في خمسة أيام وكالة الرأي الفلسطينية ماذا يعنى اللسان المربوط عند الأطفال حديثى الولادة؟ وكالة الرأي الفلسطينية فوائد النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات لتخفيف آلام انتفاخ المعدة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة بريطانية تحذر من "طيور عملاقة غازية" وكالة الرأي الفلسطينية شركة روسية تختبر جهاز تهوية الرئتين بالسائل المخصّب بالأكسجين وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف بكتيريا في أعماق البحار "غير مرئية"
أخبار » عجائب وطرائف

بريطانية تستيقظ لتجد وجهها محروقاً والسبب؟

28 آذار / مارس 2021 07:48

بريطانية تستيقظ لتجد وجهها محروقاً والسبب؟
بريطانية تستيقظ لتجد وجهها محروقاً والسبب؟

استيقظت فتاة في مدينة برمنغهام البريطانية، في الليل، لتجد وجهها محروقا بعد شحن هاتفها طوال الليل.

ووفقا لصحيفة "برمنغهام لايف" الإنجليزية، قامت إيمي هول، البالغة من العمر 17 عامًا، يوم 18 آذار / مارس، بتوصيلهاتفها الذكي من طراز "آيفون" بالكهرباء قرب الفراش ونامت، وبعد فترة قصيرة استيقظت الفتاة لتجد النيران مشتعلة، واللهب ينتشر فوق البطانية والملاءة.

وقالت هول للصحيفة: "عندما بدأت أغفو أحسست برائحة حريق ولهب قرب وجهي. استيقظت وركضت إلى الطابق السفلي وناديت أمي".

تمكنت الأم وابنتها من إخماد الحريق، واتصلت بفرق الإنقاذ لتقديم المساعدة الطبية لابنتها.

ومن جانبهم قام ممثلو شركة "آبل" بفتح تحقيق في الحادث.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

عملية جراحية معقدة تنقذ عين مريض في مستشفيات الخدمة العامة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟