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مشروب طبيعي رائع لتخسيس الكرش في خمسة أيام

28 آذار / مارس 2021 08:11

مشروب طبيعي رائع لتخسيس الكرش في خمسة أيام
مشروب طبيعي رائع لتخسيس الكرش في خمسة أيام

التخلص من الكرش والبطن البارزة أمنية لأغلب الرجال والسيدات، ولحسن الحظ هناك العديد من المشروبات الطبيعية التي تساعد على التخسيس وحرق الدهون بدون رجيم.

وبعد عمل بحث صغير، وجدت إشادات كثيرة بأحد مشروبات إزالة الكرش الطبيعية التي تحقق نتائج فعالة في وقت سريع، وهو المشروب الأخضر.من فوائد هذا المشروب أنه يحتوي على أهم العناصر الطبيعية التي تحفز على التخسيس وهي كالآتي:- الزنجبيل. فهو يعمل على تحفيز عمليات حرق دهون البطن سريعا.
- الأوراق الخضراء. وهي تعمل على تخليص الجسم من السموم كما أنها قليلة السعرات الحرارية وغنية بالفيتامينات والمعادن المغذية للجسم.

- الليمون. مطهر طبيعي للجسم ويذيب الدهون بشكل أسرع.- مزج هذه المكونات معاً يعطي إحساسا بالشبع ويعمل على سد الشهية.إذا كنت ترغبين في التخلص من الوزن الزائد خاصة في منطقة الكرش، فاحرصي على تناول هذا المشروب مرة يوميا قبل النوم.

مقادير المشروب الأخضر لتخسيس الكرش في خمسة أيام:


ثمرة خيار

قليل من أوراق البقدونس أو الكزبرة الخضراء

ثمرة ليمون

١ ملعقة كبيرة زنجبيل

١/٢ كوب

ماء طريقة التخضير: امزجي المكونات جميعا بعد غسلها في الخلاط وتناوليه يوميا قبل النوم وستلاخظين اختفاء ملحوظ للكرش في الأسبوع الأول.

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