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أجواء باردة نسبياً وارتفاعات متتالية الأيام القادمة

28 آذار / مارس 2021 08:16

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاحد، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف في معظم المناطق وبارداً، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون اليوم الإثنين، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئا نسبياً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفاً، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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