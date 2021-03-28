بدء سريان الإغلاق الليلي الكامل في قطاع غزة

غزة – الرأي

بدأ سريان قرار الإغلاق الليلي الكامل في قطاع غزة، مساء أمس السبت، ضمن إجراءات وزارة الداخلية والأمن الوطني لمواجهة الارتفاع في معدل الإصابات بفيروس كورونا مؤخراً.

ويبدأ الإغلاق يومياً اعتباراً من الساعة 9 مساء، ويشمل: منع حركة المواطنين والمركبات، وإغلاق المنشآت كافة باستثناء الصيدليات فقط.

وانتشرت قوات الشرطة؛ لمتابعة تنفيذ قرار الإغلاق الليلي في محافظات قطاع غزة كافة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم أن جهاز الشرطة بدأ العمل بشكل حثيث لتنفيذ قرار الحظر الليلي، ومتابعة إغلاق المنشآت كافة، ووقف حركة المركبات، ومنع تحرك المواطنين في الشوارع، باستثناء الصيدليات.

وأشار البزم في تصريح صحفي، إلى أن استمرار تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا يدق ناقوس الخطر، ويحتّم على المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، وأهمها ارتداء الكمامة والتقليل من الاختلاط، حفاظاً على سلامتهم وحرصاً على السلامة العامة.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت، الثلاثاء الماضي، اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة في ظل ازدياد أعداد الإصابات بالفيروس، والتي تشمل الإغلاق الليلي اليومي، ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع.

كما تشمل الإجراءات المتخذة اقتصار أعداد المشاركين في صالات الأفراح على 100 شخص، ومنع التجمعات في الأماكن العامة والمتنزهات.