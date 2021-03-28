غزة: حالة وفاة و857 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و857 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3215 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي و123 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 62927 إصابة بينها 5965 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 56363 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 599 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 184 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 110.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81600 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 16473 شخصًا.