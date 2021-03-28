تعليم شرق خان يونس يطلق مسابقة أوائل طلبة الثانوية العامة

خان يونس- الرأي

أطلقت مديرية التربية والتعليم - شرق خان يونس؛ مسابقة أوائل طلبة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي لجميع مدارس الثانوية بشرق خان يونس، بحضور التعليم أ. سعيد قديح، ومدير الدائرة الفنية أ. فاطمة الخالدي.



وفي كلمته أشاد قديح بجهود قسم الإشراف التربوي بالمديرية في رعاية ومتابعة هذه المسابقة التنشيطية وغيرها من المسابقات التي تحدث حراكًا لدى طلبة الثانوية، خاصة الطلبة المتفوقين منهم، مؤكدًا على أهمية المسابقة في زيادة التحصيل العلمي وإثراء المعارف المنهجية لدى الطلبة، مشيرًا إلى أن المسابقة لاقت تجاوبًا واضحًا من الطلبة وإدارات المدارس والمعلمين على حد سواء.



وتم تنفيذ المرحلة الأولى من المسابقة بإجراء اختبار تحريري على الطلبة المتفوقين في (الرياضيات- الفيزياء - الكيمياء- العلوم الحياتية) للفرع العلمي، و (الرياضيات - التاريخ - اللغة الإنجليزية - اللغة العربية) في الفرع الأدبي.



وقد رشحت كل مدرسة خمسة من الطلبة الأوائل من كل فرع، وبناءً على المعدل الذي تحصل عليه المدرسة سيتم اختيار أعلى مدرستين من كل فرع (بنين وبنات)، للتصفية النهائية وتتويج الفائزين.

