وكالة الرأي الفلسطينية التنمية بغزة تستعرض إنجازاتها خلال 15 عامًا وكالة الرأي الفلسطينية بعد طريق طويل من الجهاد والتضحية.. رحل جبل فلسطين عمر وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الرنتيسي يعقد محاضرة بعنوان "الحدث الطبي الجسيم" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تعقد محاضرة توعوية للوقاية من فايروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد توضّح لـ "الرأي" سبب ارتفاع أسعار سلع أساسية في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاستهتار بكورونا .. يدفع بغزة نحو الهاوية مجدداً وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الوضع الوبائي خطير للغاية وقد نلجأ لإجراءات قاسية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يطلق مسابقة أوائل طلبة الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية تنمية القوى البشرية تعقد يوماً تعريفياً لخريجي الصيدلة وكالة الرأي الفلسطينية "هنية"و "مؤسسة التعاون" يبحثان التعاون لتطوير المنشآت الرياضية
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

إذا استمر ارتفاع أعداد الإصابات

الصحة: الوضع الوبائي خطير للغاية وقد نلجأ لإجراءات قاسية

28 آذار / مارس 2021 11:06

غزة – الرأي - محمود أبو راضي

قالت وزارة الصحة في غزة، إن الوضع الوبائي في القطاع خطير للغاية نظرًا لارتفاع أعداد الإصابات والحالات الخطيرة في الفترة الأخيرة.

وذكر نائب مدير الرعاية الأولية بالوزارة مجدي ضهير لـ "الرأي" أن "قطاع غزة يشهد حاليًا عنفوان الموجة الثانية من فيروس كورونا قد تستمر لأيام مقبلة".

وأكد ضهير أن الوزارة تتابع مع لجنة خلية الأزمة والجهات المعنية تطورات الحالة الوبائية، مشيرًا إلى أنه قد يتم رفع توصيات باتخاذ إجراءات مشددة وقاسية في حال استمر منحنى الوباء بالارتفاع.

وشدد على أن التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية هي المخرج الأساسي لتقليل أعداد الإصابات بالفيروس.

يشار إلى أن قطاع غزة يشهد منذ نحو 10 أيام ارتفاعات متتالية في أعداد الإصابات وصلت خلال 24 ساعة إلى 857 حالة، بينما ارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 110، وإجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المشافي إلى 184 حالة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

عملية جراحية معقدة تنقذ عين مريض في مستشفيات الخدمة العامة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟