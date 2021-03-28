تعليم غرب غزة تعقد محاضرة توعوية للوقاية من فايروس كورونا

غزة- الرأي

عقد قسم الصحة المدرسية بمديرية غرب غزة محاضرة توعوية حول جائحة كورونا وسبل السلامة والوقاية المتبعة في مدارسها للحد من تفشي الفايروس.

جاء ذلك بحضور الأستاذة مها حلس المدير الإداري لمديرية غرب غزة ، والدكتور عبد الكريم المجدلاوي مدير دائرة الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، والأستاذ غسان حمادة رئيس قسم الصحة المدرسية، وعدد من رؤساء الأقسام وموظفو المديرية.

واستهلت الأستاذة مها حلس المحاضرة بالترحيب بالحضور مشددة على ضرورة عدم التهاون في اتباع اجراءات الوقاية والسلامة المتبعة سيما في ظل تصاعد أعداد الإصابات من جديد .

بدوره أكد الدكتور عبد الكريم المجدلاوي على أهمية نشر الثقافة الصحية بين العاملين والطلبة باعتبارها الضامن الأكيد للحد من تفشي الفايروس الأمر الذي قد يعيد الأمور إلى المربع الأول.