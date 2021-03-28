مدرسة الفرقان تنظم ندوة صحية لاجراءات السلامة من "كورونا"

غزة- الرأي

نظمت مدرسة الفرقان الأساسية المشتركة ندوة صحية حول "اجراءات الأمن و السلامة في ظل كورونا ".



وحضر الندوة التي عقدت بمكتبة المدرسة د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية بمديرية تعليم شرق غزة، أ. أيمن نصر الله رئيس قسم الارشاد التربوي ، أ. نادية صبرة المشرفة الميدانية بقسم الصحة المدرسية بالمديرية ، د. أحمد حلس مدير المعهد الوطني للبيئة و التنمية و المحاضر في الندوة ، أ. أمنة عيد مديرة المدرسة ولفيف من الأمهات.



و رحبت أ. عيد بالحضور مشيرة الي أن هذه الندوة تأتي ضمن الأنشطة التوعوية التي تنفذها المدرسة بهدف نشر الوعي بين الجميع من مخاطر فيروس كورونا .



بدوره أكد د. الشيخ خليل علي الالتزام التام باجراءات باجراءات السلامة و الوقاية و عدم التهاون بها لا سيما في ظل الانتشار الواسع و السريع للفيروس .



الي ذلك قدم د. حلس شرحا مفصلا حول فيروس كورونا و طرق الوقاية من الاصابة بالفيروس، مشدداً على إتباع التعليمات العامة وعدم الإستهانة بتطبيقها في حياتنا اليومية، كما أوضح أعراض الإصابة بالفيروس وأكد على ضرورة التواصل مع الجهات المعنية في حالة الشك في وجود أي أعراض للفيروس ونوه على ضرورة ارتداء الكمامة وأهمية التباعد الاجتماعي و التعقيم و غسل اليدين باستمرار و غيرها من الاجراءات الاحترازية.