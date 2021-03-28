الصحة تدعو من فوق 55 عامًا للتوجه لتلقي لقاح كورونا غدًا

غزة – الرأي

دعت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، التوجه إلى المراكز الصحية في كافة محافظات قطاع غزة لتلقي لقاح "كورونا"، وذلك وفق خطتها في تطعيم المواطنين ضد الفيروس.

وطالبت الوزارة في بيان وصل "الرأي" المواطنين بالتوجه إلى المراكز الصحي لتلقي اللقاح، ابتداءً من غدٍ الاثنين من الساعة 08:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراً وعلى مدار أيام الأسبوع من السبت الى الخميس.

وأكدت على سلامة اللقاحات المتوفرة ونجاعتها في إعطاء المناعة اللازمة للوقاية من المرض.

وذكرت الوزارة أن مراكز التطعيم هي على النحو التالي:

محافظة الشمال: عيادة هالة الشوا.

◼️ محافظة غزة : عيادة صبحة الحرازين- عيادة الشاطئ وكالة - عيادة الشيخ رضوان وكالة.

◼️ محافظة الوسطى: عيادة البريج وكالة.

◼️ محافظة خان يونس:-عيادة مسقط القرارة.

◼️ محافظة رفح: عيادة رفح الوكالة.