"عطاء فلسطين" وكلية فلسطين التقنية توقّعان مذكرة لدعم التدريب المهني

غزة- الرأي

وقّعت جمعية عطاء فلسطين الخيرية وكلية فلسطين التقنية، مذكرة تفاهم لمشروع التدريب المهني"Guide 2"، الممول من الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار APIC. ووقّع الاتفاقية أمين سر عطاء فلسطين م. عماد الأغا، وعميد الكلية د. هيثم عايش في مقر الكلية بدير البلح.

يهدف المشروع إلى دعم الطلبة الأيتام والأسر العفيفة (البالغ عددهم 100طالب/ـة) للتدريب المهني لتمكينهم من مواصلة تعليمهم وبناء قدراتهم وتحسين فرص العمل لديهم، من خلال تزويدهم بالمهارات المهنية والتقنية. ويستهدف الشباب في جميع محافظات قطاع غزه من كلا الجنسين من عمر 15-25 عاما.

وقال م. الأغا إن هذه المذكرة تأتي في إطار ترسيخ التعاون بين المؤسستين لخدمة المجتمع الفلسطيني وتعزيز التعليم والتدريب المهني بين أوساط فئة الشباب، مشيرا إلى الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها عطاء فلسطين عام ٢٠١٩ التي تبنت بموجبها برامج التنمية المستدامة ومنها مشاريع تزويد الطاقة الشمسية، وتحلية المياه الجوفية، وبرامج التدريب المهني، وأشاد بالتطور الكبير في برامج التدريب المهني التي ستقدمها كلية فلسطين من خلال مشروع التدريب المهني "Guide2" ومواءمتها مع سوق العمل، ومن هذه البرامج: صيانة وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، تكنولوجيا الزراعة الذكية، صيانة الأجهزة الذكية، التصوير والمونتاج التلفزيوني، التسويق الإلكتروني وتقنيات العمل من الإنترنت، الملتميديا وتصميم الجرافيك، وفن الطهي والتصنيع الغذائي.

ومن جهته رحب د. عايش بالتعاون مع عطاء فلسطين، مقدما نبذة عن تخصصات الكلية المختلفة في برنامجي البكالوريوس والدبلوم والتي تلبي حاجات السوق المحلي، مشيرا إلى ان العمل جاري على تعزيز العمل المهني والتقني بالشراكة مع عطاء فلسطين.

يذكر أن مشروع "Guide" ثاني مشروع تدريب مهني تنفذه عطاء فلسطين ضمن برنامجها التنمية المستدامة في قطاع غزه بدعم من شركة "أيبك".