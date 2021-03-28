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و1541 حالة تعافٍ

23 وفاة و857 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية

28 آذار / مارس 2021 01:30

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 23 حالة وفاة و857 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1541 حالة تعافٍ بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن حالات الوفاة التي تم تسجيلها بالضفة على النحو التالي: "نابلس 2، جنين 3، طولكرم 4، قلقيلية 1، بيت لحم 3، الخليل 6، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 1، أريحا والأغوار 2".

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس 217، سلفيت 38، جنين 179، طولكرم 88، قلقيلية 53، طوباس 10، بيت لحم 41، الخليل 109، ضواحي القدس 19، رام الله والبيرة 100، أريحا والأغوار 3".

وذكرت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 191، سلفيت 75، جنين 166، طولكرم 119، قلقيلية 156، طوباس 42، بيت لحم 149، الخليل 386، ضواحي القدس 81، رام الله والبيرة 163، أريحا والأغوار 13".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود207  مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 63 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 682 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 65098، بينهم 7048 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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