66 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن 66 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان.