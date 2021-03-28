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66 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

28 آذار / مارس 2021 01:56

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن 66 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان.

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