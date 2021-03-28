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"الانتخابات المركزية" توضح حالات رفض طلب ترشح القوائم

28 آذار / مارس 2021 03:58

رئيس لجنة الانتخابات المركزي حنا ناصر
رئيس لجنة الانتخابات المركزي حنا ناصر

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، سيبقى مفتوحاً حتى منتصف ليلة الأربعاء الموافق 31/3/2021.

وأشارت اللجنة في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى أنها تلقت خمسة طلبات ترشح حتى تاريخه، حيث تم قبول ثلاث منها، فيما تواصل اللجنة دراسة الطلبين الآخرين.

وبينت بأن رفض طلب ترشح أي قائمة انتخابية يكون نتيجة عدم تحقق أحد الشروط القانونية التي نص عليها القانون، والمتمثلة في التالي:

- إذا تبين أن الطلب غير مستوفِ للشروط المنصوص عليها في القانون، أو عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو المرفقات.

- إذا كان عدد النهائي لمرشحي القائمة أقل من ستة عشر مرشحاً أو زاد عن مئة واثنين وثلاثين مرشحاً.

- عدم التزام القائمة بكوتة المرأة التي حددها القانون (على الأقل امرأة واحدة بين أول 3 أسماء ثم امرأة في كل 4 أسماء تلي ذلك).

- إذا تقدمت القائمة بطلب اعتماد اسم أو شعار أو رمز خاص بقائمة انتخابية أخرى مسجلة، أو بقائمة غير مسجلة ولكنها معروفة في الأراضي الفلسطينية، أو شعار يوحي بأنه تابع لدولة فلسطين أو ينتمي إليها.

وأشارت اللجنة إلى أنه يمكن للقوائم التي تُرفض طلبات ترشحها، تصويب أوضاعها خلال فترة الترشح القانونية والتي تنتهي منتصف ليلة 31/3/2021.

وجددت دعوتها للقوائم الراغبة بالترشح، بالمبادرة إلى تقديم طلباتها في أسرع وقت ممكن وعدم الانتظار إلى اليوم الأخير للترشح لتجنب رفضها بسبب وجود خلل في استيفاء أي من الشروط المذكورة أعلاه.

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