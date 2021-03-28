إجراء استيطاني جديد للاحتلال ببلدة سبسطية شمال نابلس

فلسطين المحتلة - الرأي

يخطط الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ إجراء استيطاني جديد في المنطقة الأثرية ببلدة سبسطية شمال نابلس، يتمثل بافتتاح مركز جديد لجنوده.

وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن الاحتلال يريد من خلال افتتاح مركز الشرطة في المنطقة الأثرية، فرض السيطرة الإسرائيلية عليها.

وأضاف في حديث "لشبكة قدس"، أن الاحتلال يخطط لسرقة المناطق الأثرية في فلسطين، ومن بينها المنطقة الأثرية في سبسطية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة من قبل المستوطنين.

وأكد أن أهالي سبسطية سيتصدون لمشاريع والاحتلال وسيعملون على إيقافها، وقال: لن نسمح لأي جهة بسرقة موروثنا الثقافي والحضاري.

وتتعرض المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية لاقتحامات من جانب المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال، ويزعم الاحتلال أن لليهود آثار في المنطقة، ويؤكد مختصون أنها ادعاءات كاذبة تطلقها "إسرائيل" لسرقة مزيد من المواقع في فلسطين.

ويوجد في سبسطية عدد من المواقع الأثرية التي ما زالت قائمة، بينها: البوابة الغربية، وشارع الأعمدة، والساحة المركزية، والمدرج الروماني، والبرج اليوناني، وكنيسة يوحنا المعمدان، وغيرها.