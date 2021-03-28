وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غد الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية "الانتخابات المركزية" توضح حالات رفض طلب ترشح القوائم وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بدعوى تنفيذ عملية شرق القدس وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 5 آلاف فلسطيني بغزة لا يمتلكون هوية شخصية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تعقد امتحانات مزاولة المهنة دورة مارس 2021 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: إدارة التمريض تُكرم الوفد الياباني المشرف على دورات العناية المكثفة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تنظم عدة جولات تفقدية على المشاريع التنموية المنفذة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تتابع مزارعي الخضار بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية 66 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مرور خان يونس ينظم سلسلة محاضرات توعوية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

قوات الاحتلال تهدم قرية "العراقيب" للمرة الـ 185

28 آذار / مارس 2021 07:13

جرافات الاحتلال خلال هدمها للقرية
جرافات الاحتلال خلال هدمها للقرية

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، قرية العراقيب الفلسطينية، الواقعة في بادية صحراء النقب داخل أراضي الـ 48، وذلك للمرة الـ 185.

وتعتبر هذا الهدم العاشر منذ بدء جائحة "كورونا"، والثاني خلال هذا الشهر، رغم أن البيوت مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح ويسكنها حوالي 22 عائلة.

ويصر سكان القرية على إعادة بناء بيوتهم البسيطة دليلاً على تمسكهم بالأرض رغم الهدم المتكرر.

وكانت المرة الأولى التي تعرضت فيها القرية للهدم في يوليو 2010 ومنذ ذلك الحين تعود سلطات الاحتلال لهدم القرية بحجة عدم الاعتراف بها وبسكانها.

وتقع قرية العراقيب تحديداً شمال مدينة بئر السبع، وتمتد على مساحة 1050 دونما، وتبعد عن مدينة القدس نحو 110 كلم إلى الجنوب منها.

ويعود تاريخ انشاء قرية العراقيب للمرة الأولى إلى فترة الحكم العثماني على أراض اشتراها السكان كما ورد في تقرير سابق أعدته منظمة "ذاكرات" التي تضم ناشطين (إسرائيليين) (يهودا وعربا) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948.

ويمتلك سكان العراقيب وثائق "طابو" صادرة أيام الحكم العثماني، ويستدلون على ذلك بأن مقبرة القرية يعود وجودها إلى بداية القرن التاسع عشر الميلادي.

تجدر الإشارة إلى أن نحو 240 ألف فلسطيني يعيشون في صحراء النقب، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين، ولا تعترف سلطات الاحتلال (الإسرائيلية) بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب الفلسطينيين إلى اليأس والإحباط لاقتلاعهم وتهجيرهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" وكلية فلسطين التقنية توقّعان مذكرة لدعم التدريب المهني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟