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اتحاد بلديات غزة يحذر من تداعيات كبيرة لقرار المُقاولين

28 آذار / مارس 2021 08:02

مشاريع بلدية في قطاع غزة
مشاريع بلدية في قطاع غزة

غزة- الرأي:

حذر اتحاد بلديات قطاع غزة، اليوم الأحد، من تداعيات قرار اتحاد المقاولين الفلسطينيين القاضي بمقاطعة شراء العطاءات الخاصة بمشاريع البلديات.

وأكد الاتحاد في بيان له، أن للقرار تداعيات كبيرة على أعمال البلديات التي لا تحتمل التأخير أو التأجيل، مبيناً أنه قد يؤدي إلى فقدان التمويل للمشاريع الحالية المطروحة من قبل بلديات القطاع.

ودعا جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية، مطالباً الجهات الرسمية والجهات المسؤولة كافة بالوقوف عند مسؤولياتها والعمل على إنهاء هذا الموضوع الحساس، وبكافة الطر وبالسرعة الممكنة.

وكان اتحاد المقاولين الفلسطينيين قرر في 28 فبراير المنصرم مقاطعة شراء والمشاركة في العطاءات، أو المشاركة بأي زيارات موقع أو حضور اجتماعات تمهيدية أو أية فعاليات أو ممارسات لها علاقة بالعطاءات المطروحة في قطاع غزة.

وبيّن الاتحاد أن قراره جاء لتحقيق مطالبتهم باستلام الإرجاع الضريبي لدى السلطة الفلسطينية متمثلة بوزارة المالية على المشاريع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمقدار صفر.

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