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الطقس: أجواء غائمة وارتفاع آخر على درجات الحرارة

29 آذار / مارس 2021 08:18

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً الى صاف، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئا نسبيا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف في معظم المناطق وباردا ،  والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة  والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، و يطرأ ارتفاع  على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفا ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة  السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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