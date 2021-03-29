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الاحتلال يعتقل شابين من القدس

29 آذار / مارس 2021 09:38

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابين من مدينة القدس المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: رياض القراوي، مهدي أبو البلد بعد دهم منزليهما بالقدس.

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