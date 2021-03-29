الاحتلال يعتقل شابين من القدس

القدس المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابين من مدينة القدس المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: رياض القراوي، مهدي أبو البلد بعد دهم منزليهما بالقدس.