الاحتلال يعتقل شابين من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابين من مدينة القدس المحتلة.
وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: رياض القراوي، مهدي أبو البلد بعد دهم منزليهما بالقدس.
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29 آذار / مارس 2021 09:38
القدس المحتلة - الرأي
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابين من مدينة القدس المحتلة.
وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: رياض القراوي، مهدي أبو البلد بعد دهم منزليهما بالقدس.
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