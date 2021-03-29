5 وفيات و815 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 5 حالات وفاة و815 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3320 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 156 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 63742 إصابة بينها 6619 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 56519 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 604 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 181 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 109.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81600 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 17411 شخصًا.