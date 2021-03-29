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و1025 حالة تعافٍ

13 وفاة و971 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية

29 آذار / مارس 2021 12:40

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 13 حالة وفاة و971 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1025 حالة تعافٍ بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن حالات الوفاة التي تم تسجيلها بالضفة على النحو التالي: "جنين 1، قلقيلية 4، نابلس 3، الخليل 2، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 1، بيت لحم 1"، وتم تسجيل 5 وفيات في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 40، طولكرم 133، جنين 164، قلقيلية 47، الخليل 125، نابلس 238، سلفيت 15، ضواحي القدس 16، رام الله والبيرة 138، بيت لحم 42، أريحا والأغوار 13".

وذكرت الوزارة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 21، طولكرم 132، جنين 137، قلقيلية 86، نابلس 69، الخليل 188، سلفيت 69، ضواحي القدس 20، رام الله والبيرة 133، بيت لحم 154، أريحا والأغوار 16".

وأشارت إلى أن أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود207  مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 65 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 690 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 69055، بينهم 7638 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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