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"الانتخابات المركزية" تعلن تسلمها طلبات ترشح 15 قائمة

29 آذار / مارس 2021 05:19

مقر لجنة الانتخابات المركزية
مقر لجنة الانتخابات المركزية

غزة- الرأي:

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الاثنين، أن العدد الكلي لطلبات الترشح المقدمة منذ بداية عملية الترشح وحتى نهاية دوام اليوم، بلغ 15 قائمة انتخابية، للتنافس في انتخابات المجلس التشريعي.

وبينت اللجنة في بيانٍ لها، أنها قبلت ترشح خمس قوائم، وجرى إبلاغها رسمياً بقرار الاعتماد، وهي (قائمة فلسطين للجميع، وقائمة التغيير الديمقراطي، وقائمة كرامتي الشبابية المستقلة، وقائمة الوفاء والبناء، وقائمة طفح الكيل)، فيما يستمر دراسة باقي الطلبات.

يذكر أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، سيبقى مفتوحاً حتى منتصف ليلة الأربعاء نهاية الشهر الجاري، علمًا بأن الكشف الأولي للقوائم والمرشحين سيعلن رسمياً بتاريخ 6 ابريل المقبل.

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