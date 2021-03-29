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الاحتلال يعدم فلسطينياً من ذوي الاحتياجات الخاصة في حيفا

29 آذار / مارس 2021 05:26

قوات الاحتلال تواصل إعدام الفلسطينيين تحت ذرائع مختلفة
قوات الاحتلال تواصل إعدام الفلسطينيين تحت ذرائع مختلفة

أقدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الاثنين، على إعدام شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مدينة حيفا داخل الأراضي المحتلة عام 48، بزعم محاولته طعن أحدهم.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن الحديث يدور عن الشاب منير عنبتاوي (33 عاماً) من حي وادي النسناس في المدينة حيث اتصلت والدته على الشرطة وطلبت منهم المساعدة في أخذ ابنها إلى مركز العلاج النفسي.

وبينت الصحيفة أن الشرطة إلى المكان وأطلق عناصرها النار باتجاهه بعد ادعائها بمحاولة طعن أحد عناصر الشرطة الذي أصيب بجراح طفيفة.

وتحدث أقرباؤه أنه مُطلق ولديه طفلة في السابعة من العمر، حيث نقل عن شقيقته شيرين بأن عناصر الشرطة قتلوا شقيقها بدم بارد، لافتة إلى أن الشرطة وبدل مساعدة العائلة في السيطرة عليه أقدمت على قتله.

ودحضت "شيرين" ادعاءات الشرطة حول محاولته طعن أحدهم قائلة بأنه لم يكن يحمل سكيناً عندما خرج من المنزل بل تركها في الطابق العلوي.

أما والدة الشهيد فقالت إنها طلبت من الشرطة أخذ ابنها للعلاج النفسي في "طيرة الكرمل" ولكنهم وبدلاً من ذلك أطلقوا عليه النار حتى الموت.

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