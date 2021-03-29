الصحة بغزة تسجل إصابات بالطفرة البريطانية من "كورونا"

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، تسجيل إصابات بالطفرة البريطانية من فيروس "كورونا".

وذكرت الوزارة في بيان لها، إنه ضمن جهودها في مواجهة ومتابعة الحالة الوبائية تم إدخال الفحوصات الخاصة ببعض طفرات فيروس "كورونا" المستجد.

وأشارت إلى أن الفحوصات أثبتت إصابة بعض الحالات بالطفرة البريطانية وحالتهم مستقرة.

وأكدت أن جملة السياسات والاجراءات المتبعة مرتبطة بتطورات الحالة الوبائية ومدي التغير فيها، موضحة أن الإجراء الأكثر فعالية لمكافحة الجائحة هو مدى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية في المجتمع.