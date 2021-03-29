حالات وفاة جديدة بـ"كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين

غزة- الرأي:

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، بتسجيل حالتي وفاة بفيروس "كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 385 وفاة، فيما استقرت الإصابات عند 13310 إصابة منذ بدء الجائحة.

وأشارت السفارة في قطر، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية للمواطنة حنان أديب أحمد أبو عاصي (74 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 11، فيما سجلت 1367 إصابة سابقة.

وفي البرازيل، أفادت السفارة بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنة مفيدة جابر سليمان عثمان، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 14 حالة.