الطقس: أجواء غائمة إلى صافية وارتفاع على درجات الحرارة

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ليصبح الجو لطيفا، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا في معظم المناطق وباردا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو يوم غدٍ الأربعاء، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا نسبيا، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا نسبيا، ودرجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة يوم الجمعة، ليصبح الجو باردا، ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.