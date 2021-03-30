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العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة!

30 آذار / مارس 2021 09:04

العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة!
العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة!

انتشلت فرق بحث وإنقاذ رضيعًا عمره ستة أشهر حيًا من وسط أنقاض مبنى منهار، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار إلى 25 قتيلاً، بحسب ما ذكر مسؤولون مصريون.
وتفصيلاً، عثر على والدي الرضيع وشقيقته متوفين، إلا أن الفرق مستمرة في البحث عن شقيقه الأكبر المفقود، بحسب المسؤولين الذين اشترطوا تكتم هوياتهم لأنهم غير مخولين الحديث لوسائل الإعلام.

وكانت حالة الرضيع مستقرة يوم الأحد، بحسب مسؤول من الدفاع المدني.

وأُصيب في انهيار المبنى 26 شخصًا، لم يتضح على الفور سبب انهيار العقار، وتشكلت لجنة فنية لفحص سلامة هياكل المباني المجاورة، وفق ما ذكر خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

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