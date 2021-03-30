وكالة الرأي الفلسطينية منتخبنا الوطني يلاقي شقيقه السعودي في لقاء مصيري اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الجزائر تضرب بقوة في ختام مشوارها في التصفيات الافريقية وكالة الرأي الفلسطينية صلاح يبعث رسالة ساخرة لراموس وأخرى ناعمة لزيدان وكالة الرأي الفلسطينية كيف يخلصك كوب الشاى الأخضر من دهون البطن؟ وكالة الرأي الفلسطينية سعر صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال ثلاثة مواطنين في الخليل وسلفيت وكالة الرأي الفلسطينية الجماهير العربية في الداخل المحتل تحيي ذكرى يوم الأرض وكالة الرأي الفلسطينية عادة خطيرة أثناء الاستحمام قد تسبب العمى! وكالة الرأي الفلسطينية العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة! وكالة الرأي الفلسطينية طفل بحث لسنوات عن الديدان لكنه اكتشف مفاجأة!
أخبار » الأخبار الفلسطينية

اعتقال ثلاثة مواطنين في الخليل وسلفيت

30 آذار / مارس 2021 09:11

الضفة المحتلة- الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من مدينتي الخليل وسلفيت.

وذكرت مصادر أمنية محلية، أن قوات الاحتلال داهمت المنطقة الجنوبية مدينة الخليل، وجبل الرحمة، وباب الزاوية، واعتقلت الشاب محمد برفان (35 عاما) عقب دهم منزله وتفتيشه.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على جسر حلحول شمال الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين نور جمال عزام من قرية ياسوف شرقاً، ومؤنس مرعي من قراوة بني حسان غرباً، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" وكلية فلسطين التقنية توقّعان مذكرة لدعم التدريب المهني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟