اعتقال ثلاثة مواطنين في الخليل وسلفيت

الضفة المحتلة- الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من مدينتي الخليل وسلفيت.

وذكرت مصادر أمنية محلية، أن قوات الاحتلال داهمت المنطقة الجنوبية مدينة الخليل، وجبل الرحمة، وباب الزاوية، واعتقلت الشاب محمد برفان (35 عاما) عقب دهم منزله وتفتيشه.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على جسر حلحول شمال الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين نور جمال عزام من قرية ياسوف شرقاً، ومؤنس مرعي من قراوة بني حسان غرباً، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.