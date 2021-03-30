وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 6 حالات وفاة و785 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تشارك في لقاء تدريبي حول العمل المساحي وكالة الرأي الفلسطينية "هنية": فلسطين موحدة خلف المنتخب الوطني وننتظر أداء ونتيجة مشرفة " وكالة الرأي الفلسطينية لجنة العناية المركزة للتمريض تبحث تعميم البروتوكولات للعناية بمرضى "كوفيد١٩" وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية بنابلس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بوقف البناء في جدار استنادي شرق بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يطلق نيرانه اتجاه الصيادين في بحر السودانية وكالة الرأي الفلسطينية منتخبنا الوطني يلاقي شقيقه السعودي في لقاء مصيري اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الجزائر تضرب بقوة في ختام مشوارها في التصفيات الافريقية وكالة الرأي الفلسطينية صلاح يبعث رسالة ساخرة لراموس وأخرى ناعمة لزيدان
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة

30 آذار / مارس 2021 09:11

الضفة المحتلة- الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 10 مواطنين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من سلفيت، وهم: نور جمال عزام من قرية ياسوف شرقا، ومؤنس مرعي، وساهر مرعي من قراوة بني حسان غربا.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت تلك القوات المواطنين عبد المجيد حسن من حي عين مصباح بمدينة رام الله، ومصعب سرور من بلدة نعلين غربا.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وجبل الرحمة، وباب الزاوية، واعتقلت الشاب محمد برقان (35 عاما) عقب دهم منزله وتفتيشه، كما نصبت حاجزا عسكريا على جسر حلحول شمال الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

وفي جنين، اعتقلت تلك القوات الشابين امجد خالد حسين فايد، وتامر الصفوري من مخيم جنين على حاجز عسكري قرب نابلس، فيما اعتقلت الشاب أحمد حذيفة الجمل، عقب دهم منزل ذويه في مدينة جنين.

ومن بلدة الرام شمال القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمران موسى زواهرة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" وكلية فلسطين التقنية توقّعان مذكرة لدعم التدريب المهني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟