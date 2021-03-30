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لجنة العناية المركزة للتمريض تبحث تعميم البروتوكولات للعناية بمرضى "كوفيد١٩"

30 آذار / مارس 2021 09:44

إدارة التمريض تبحث تعميم البروتوكولات التمريضية للعناية بمرضى "كوفيد١٩"
إدارة التمريض تبحث تعميم البروتوكولات التمريضية للعناية بمرضى

غزة- الرأي

عقدت لجنة العناية المركزة بالإدارة العامة للتمريض اجتماعها ، وذلك ضمن جهود اللجنة لتطوير جودة الخدمة التمريضية المقدمة في أقسام العناية المركزة. 

جاء ذلك، بحضور نائب مدير عام التمريض إبراهيم منصور ومدراء الدوائر في الادارة العامة للتمريض.


وأشار د. ابراهيم منصور نائب مدير عام التمريض إلى جهود اللجنة في وضع البروتوكولات الخاصة بآليات العمل التمريضي داخل أقسام العناية المركزة في كافة المستشفيات. 


من جهته، أكد رئيس لجنة العناية المركزة عبد اللطيف حسين أنه تم الاتفاق على توزيع البروتوكولات التمريضية للعناية بمرضى "كوفيد١٩ "، والتي تم انجازها وتجميعها من قبل دائرة الجودة والسياسات بالتعاون مع مؤسسة M.S F، مشيدا بدور افراد مهنة التمريض العاملين في أقسام العناية المركزة خلال الجائحة.


يذكر بأن لجنة العناية المركزة تضم في عضويتها ممثلين عن أقسام العناية المركزة في كافة المستشفيات وتعنى بتطوير أداء الممرضين العاملين في تلك الأقسام من خلال سن البروتوكولات ومتابعة تنفيذها على أرض الميدان.

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