الصحة: 6 حالات وفاة و785 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 6 حالات وفاة و785 إصابة جديدة بـ"كورونا"، وتعافي 300 حالة، بعد إجراء 3247 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قالت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة لليوم الثلاثاء، إن عدد المصابين بالفيروس وصل لـ64527 إصابة، والحالات النشطة 7098 حالة، والمتعافين 56819 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 610 حالة وفاة والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 180 حالة، الحالات الخطيرة والحرجة 109 حالة.

وبلغ عدد الجرعات التي وصلت قطاع غزة 81600 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح 20663 شخص.