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نحو مليونين و805 آلاف وفاة بـ "كورونا عالميا"

30 آذار / مارس 2021 11:18

غزة – الرأي:

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون ونحو 805 آلاف وفاة، فيما تخطت حصيلة الإصابات الاجمالية حاجز الـ128 مليونا بنحو 262 ألف إصابة، تعافى منهم 103 ملايين وما يزيد عن 479 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين تراجعاً طفيفاً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة محدودة في عدد الوفيات، وذلك مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 441 ألف و870 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,555 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (1,969 وفاة)، واميركا (639 وفاة)، وإيطاليا (417 وفاة)، وفرنسا (360 وفاة)، وروسيا (293 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا (59,707 إصابات)، والهند (56,119 إصابة)، والبرازيل (42,666 إصابة)، ومن دول الشرق الاوسط تركيا (32,404 إصابات)، وبولندا (16,965 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية، تليها البرازيل في المرتبة الثانية، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (563,206 وفيات)، والبرازيل (314,268 وفاة)، والمكسيك (201,826 وفاة)، والهند (162,147 وفاة)، وبريطانيا (126,615 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا التي تخطت اليوم عتبة الـ31 مليون بواقع (31,033,801 إصابة)، والبرازيل (12,577,354 إصابة)، والهند (12,095,855 إصابة)، وفرنسا (4,554,683 إصابة)، وروسيا (4,528,543 إصابة).

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