كلية مجتمع الأقصى تحيي يوم الأرض الكترونيًا

غزة- الرأي

يحيي طلبة قسم العلاقات العامة والإعلام بكلية مجتمع الأقصى للدراسات المتوسطة اليوم الثلاثاء، ذكرى يوم الأرض الفلسطيني عبر حملة إعلامية الكترونية، تأكيداً منهم على تمسكهم بأرضهم.



وانطلقت الحملة الساعة التاسعة صباحًا إلكترونيًا تحت شعار" الأرض لنا" على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب جائحة كورونا التي أثرت على الأوضاع في قطاع غزة.



و تأتي الحملة إيمانًا من الكلية وطلبتها بأهمية تذكير الفلسطينيين في إحياء يوم الأرض، وخاصةً في ظل استمرار المشروع الصهيوني الاستعماري العنصري، واستغلاله لجائحة كورونا في قضم المزيد من الأراضي وإقامة المستوطنات، والتأكيد على أن الفلسطينيين لا يوقفهم شيء عن المواصلة في المقاومة بجميع أشكالها وخاصةً في ظل جائحة كورونا.



وتهدف الحملة إلى تذكير مجتمعنا الفلسطيني بالمؤامرة التي ارتكبها الاحتلال في 30/ آذار 1976، والملحمة التاريخية التي خاضها أهل الجليل والتي أوقعت ستة شهداء.



كما تضم الفاعلية محاضرة الكترونية يلقيها الدكتور عبد الحميد الفراني المتخصص بتاريخ فلسطين الساعة السادسة من مساء عبر تقنية الزوم يتحدث فيها عن يوم الارض ،الخلفيات والأسباب واحداث يوم الارض والنتائج والتداعيات